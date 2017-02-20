malbred

Алексей malbred

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Портфолио

Полное портфолио

2D Дизайн

  • Photoshop, illustrator, Indesign, CorelDraw и др
  • Полиграфия, Препресс, Наружная реклама
  • Дизайн и верстка рекламных, информационных материалов
  • Разработка логотипов и Фирменного стиля и брендбуков
  • Инфографика
3D и Видео дизайн

  • AutoDesk Maya, AutoDesk 3DSMax, VUE, RealFlow
  • Sony Vegas, AE, PR, Resolve, Blackmagic Fusion
  • Видео маппинг, Resolume, Mapio, TouchDesigner
  • Создание Fulldome инсталляций для планетариев, сфер и нестандартных поверхностей
  • Realtime инсталляции в участии которых задействованы "случайные" объекты (люди, тени, поверхности) с возможностью совместного

    взаимодействия

  • Создание медиа ПО + (UI), для управления светом, видео, другой техникой в realtime
  • Работа и обработка живого потока видео для трансляций, презентаций, выставок
  • Создание Стерео видео контента
  • Разработка видеорядов, рекламных вставок
  • Компоузитинг, 3Д анимация(не персонажная)

VJing - виджеинг

  • Виджеинг - управление видео контентом на мероприятиях в realtime
  • Консультирование, сетап и помощь в настройке видео оборудования
  • Сборка видео серверов для много мониторных \ много экранных систем
  • Создание динамических видео эффектов, связанных с выходным аудио потоком \ движением объекта \ временем \ и т д
Web дизайн

  • Разработка сайтов под ключ (визитки, landing pages, форумы, интернет магазины, корпоративные сайты)
  • Поддержка, устранение ошибок, лечение вирусов на сайте
  • Установка и настройка CMS на удаленном сервере
  • SEO (Внешняя, внутренняя оптимизация под поисковые системы)
САПР

  • КОМПАС
  • Pro Инженер (Общие знания)
  • AutoCAD (Общее знания)
  • Симатрон
  • Ansys Multiphysics
Программирование

  • Pascal
  • C, C++Builder (MFC, STL)
  • HTML
  • fortran, ASM(базовые знания)
  • ASP, MySQL, PHP, SQL(MS Access)
Знание Иностранных языков

  • Англиский разговорный - Intermediate
  • Англиский технический - Advanced
Наиболее значимые достижения\проекты

  • Cоздание организационной структуры, оптимизация бизнес - процессов, эффективное управление HR, имею опыт в организации мероприятий
  • Показ одной из работ на здании Большого театра Москвы на фестивале "Круг света 2016"
  • Являюсь активным участником в продвижении виджеинга в России.
  • Создание интерактивного планетария
  • Разработка и сборка видео сервера для 16ти видеовыходов с разрешением 4к
  • Разработал прототип экспертной системы по созданию и редактированию технологических процессов, которая может применяться на мелкосерийном

    производстве (C++, Sql)

  • Разработал собственный движок для первого сайта
  • СЕО продвижение личного сайта в поисковых системах(11-14 тематических анкоров топ3 около 7х лет)
  • Создание самого большого форума Виджеев в стране
  • Организация двух DVD Russian VJ's, рассказывающих о виджеях России и ближнего зарубежья

PHPMySQLHTML
Портфолио
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