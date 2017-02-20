Портфолио
2D Дизайн
- Photoshop, illustrator, Indesign, CorelDraw и др
- Полиграфия, Препресс, Наружная реклама
- Дизайн и верстка рекламных, информационных материалов
- Разработка логотипов и Фирменного стиля и брендбуков
- Инфографика
- AutoDesk Maya, AutoDesk 3DSMax, VUE, RealFlow
- Sony Vegas, AE, PR, Resolve, Blackmagic Fusion
- Видео маппинг, Resolume, Mapio, TouchDesigner
- Создание Fulldome инсталляций для планетариев, сфер и нестандартных поверхностей
- Realtime инсталляции в участии которых задействованы "случайные" объекты (люди, тени, поверхности) с возможностью совместного
взаимодействия
- Создание медиа ПО + (UI), для управления светом, видео, другой техникой в realtime
- Работа и обработка живого потока видео для трансляций, презентаций, выставок
- Создание Стерео видео контента
- Разработка видеорядов, рекламных вставок
- Компоузитинг, 3Д анимация(не персонажная)
- Виджеинг - управление видео контентом на мероприятиях в realtime
- Консультирование, сетап и помощь в настройке видео оборудования
- Сборка видео серверов для много мониторных \ много экранных систем
- Создание динамических видео эффектов, связанных с выходным аудио потоком \ движением объекта \ временем \ и т д
- Разработка сайтов под ключ (визитки, landing pages, форумы, интернет магазины, корпоративные сайты)
- Поддержка, устранение ошибок, лечение вирусов на сайте
- Установка и настройка CMS на удаленном сервере
- SEO (Внешняя, внутренняя оптимизация под поисковые системы)
- КОМПАС
- Pro Инженер (Общие знания)
- AutoCAD (Общее знания)
- Симатрон
- Ansys Multiphysics
- Pascal
- C, C++Builder (MFC, STL)
- HTML
- fortran, ASM(базовые знания)
- ASP, MySQL, PHP, SQL(MS Access)
- Англиский разговорный - Intermediate
- Англиский технический - Advanced
- Cоздание организационной структуры, оптимизация бизнес - процессов, эффективное управление HR, имею опыт в организации мероприятий
- Показ одной из работ на здании Большого театра Москвы на фестивале "Круг света 2016"
- Являюсь активным участником в продвижении виджеинга в России.
- Создание интерактивного планетария
- Разработка и сборка видео сервера для 16ти видеовыходов с разрешением 4к
- Разработал прототип экспертной системы по созданию и редактированию технологических процессов, которая может применяться на мелкосерийном
производстве (C++, Sql)
- Разработал собственный движок для первого сайта
- СЕО продвижение личного сайта в поисковых системах(11-14 тематических анкоров топ3 около 7х лет)
- Создание самого большого форума Виджеев в стране
- Организация двух DVD Russian VJ's, рассказывающих о виджеях России и ближнего зарубежья
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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