malevich-store

$500
Требуется придумать 8 различных названий для одной картины. Необходимы креативные идеи и слоганы, которые будут привлекать внимание и подчеркивать уникальность товара.
Нейминг и Слоганы43 заявки
Закрыт
3 года назад
Ми інтернет-магазин картин, модульних картин та постерів.
Наші товари стають окрасою сотень українських домівок, радісним подарунком для кожної людини, мотивують та просто дарують приємні емоції.
МАЛЕВИЧ – стиль, який захоплює.
Требуется придумать 8 различных названий для одной картины. Необходимы креативные идеи и слоганы, которые будут привлекать внимание и подчеркивать уникальность товара.