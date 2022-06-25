Здравствуйте. Я разностороння личность. Образование "Режиссер эстрады и массовых праздников" . Могу редактировать тексты, писать сценарии, работать диктором (имею свою профессиональную домашнюю студию звукозаписи), переводить текста с английского, французского, немецкого, польского, русского, украинского языков. Имею возможность проводить онлайн уроки по хореографии и детского фитнесса, также по театральном мастерству. Оканчивала курсы

SMM и HR менеджмента. Сейчас обучаюсь на практического психолога.