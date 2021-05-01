malika_sv

Малика malika_sv

 
40 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Монтирую видеоролики.

Здравствуйте. Занимаюсь видеомонтажем, слайд-шоу, презентации, поздравления на День Рождение, юбилей и другие праздники. Прошла 2х месячное обучение в Школе Видео Алексея Радонец и в данный момент собираю портфолию. Поэтому для первых 3х заказчик предусмотрены хорошие скидки))

Отзывы заказчиков

vikodinmail
Алексей 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
2 балла
4 года назад
Видеоотзыв Узбекистан
Обо всем договорились, после чего сроки не соблюдены, на связь не выходит, на сайт ни разу после этого пользователь не заходил. Безответственный подход к работе.