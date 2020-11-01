Контактная информация:
Фамилия, имя, отчество:
Абрамова Екатерина Сергеевна
Дата рождения:
14 июля 1989 г.
Город проживания:
Ульяновск
Мобильный телефон:
89084842151
Домашний телефон:
(8422) 62-65-32
Эл.почта:
Skype:
ekabramova
Опыт работы: 1 февраля 2012 г. – 29 октября 2012 г. - консультант отдела экспортного развития Фонда "Фонд развития предпринимательства Ульяновской области"
Обязанности:
- Оказание консультационной поддержки экспортно-ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства;
- формирование и расширение базы данных потенциальных партнеров за рубежом;
- ведение деловой переписки и переговоров с зарубежными партнерами на иностранных языках;
- участие в переговорах с иностранными партнёрами о взаимном экономическом сотрудничестве;
- экспертиза и сопровождение внешнеторговых контрактов;
- выполнение переводов с иностранных языков на русский и наоборот;
- взаимодействие с разрешительными и надзорными органами в сфере ВЭД;
- разработка и развитие направлений внешнеэкономической деятельности субъектов МСП;
- мониторинг рынков товаров и услуг РФ и иностранных государств;
- составление и согласование текста соглашений о международном сотрудничестве;
- мониторинг выполнения обязательств по заключенным международным соглашениям;
- организация и подготовка обучающих мероприятий (семинары, круглые столы и т.д.);
- организация бизнес мероприятий за рубежом и обеспечение участия в них субъектов малого и среднего предпринимательства;
- выполнение других поручений руководителя.
11 апреля 2011 г. – 1 февраля 2012 г. - секретарь-переводчик в Бюро переводов “Translate73”
Обязанности: перевод текстов различной тематики, работа с клиентами, работа с корреспонденцией, оплата счетов, выполнение заданий руководителя
Тематика переводов:
- юридическая
- техническая
- медицина
- туризм
- банковская деятельность
и т.д.
C 2009 г. – по настоящее время
Переводчик-фрилансер
Направления переводов:
Русский - Английский
Английский – Русский
Образование (основное и дополнительное): 2006-2011 гг.
Ульяновский Государственный Технический Университет, кафедра «Прикладная лингвистика», специальность «Теоретическая и прикладная лингвистика» - лингвист.
2009 - 2011 гг.
Ульяновский Государственный Технический Университет, кафедра «Прикладная лингвистика», специальность «Теоретическая и прикладная лингвистика» - переводчик в сфере профессиональной коммуникации.
Уровень владения ПК: Уверенный пользователь (Word, Excel, Power Point, Acrobat Reader, Fine Reader, e-mail, Internet)
Владение оргтехникой
Знание языков: Русский - свободное владение
Английский – свободное владение (advanced)
Немецкий – перевод со словарем
Дополнительная информация:
• Семейное положение: не замужем
• Наличие детей: нет
• Наличие вредных привычек: нет
• Ездила по программе work & travel в США 2 раза в 2008 и 2010 гг., где получила возможность улучшить свой английский;
• Личные качества: Ответственность, исполнительность, аккуратность, пунктуальность, коммуникабельность, обучаемость.