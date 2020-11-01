Профессиональный переводчик английского языка

Контактная информация:

Фамилия, имя, отчество:

Абрамова Екатерина Сергеевна

Дата рождения:

14 июля 1989 г.

Город проживания:

Ульяновск

Мобильный телефон:

89084842151

Домашний телефон:

(8422) 62-65-32

Эл.почта:

[email protected]

Skype:

ekabramova

Опыт работы: 1 февраля 2012 г. – 29 октября 2012 г. - консультант отдела экспортного развития Фонда "Фонд развития предпринимательства Ульяновской области"

Обязанности:

- Оказание консультационной поддержки экспортно-ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства;

- формирование и расширение базы данных потенциальных партнеров за рубежом;

- ведение деловой переписки и переговоров с зарубежными партнерами на иностранных языках;

- участие в переговорах с иностранными партнёрами о взаимном экономическом сотрудничестве;

- экспертиза и сопровождение внешнеторговых контрактов;

- выполнение переводов с иностранных языков на русский и наоборот;

- взаимодействие с разрешительными и надзорными органами в сфере ВЭД;

- разработка и развитие направлений внешнеэкономической деятельности субъектов МСП;

- мониторинг рынков товаров и услуг РФ и иностранных государств;

- составление и согласование текста соглашений о международном сотрудничестве;

- мониторинг выполнения обязательств по заключенным международным соглашениям;

- организация и подготовка обучающих мероприятий (семинары, круглые столы и т.д.);

- организация бизнес мероприятий за рубежом и обеспечение участия в них субъектов малого и среднего предпринимательства;

- выполнение других поручений руководителя.

11 апреля 2011 г. – 1 февраля 2012 г. - секретарь-переводчик в Бюро переводов “Translate73”

Обязанности: перевод текстов различной тематики, работа с клиентами, работа с корреспонденцией, оплата счетов, выполнение заданий руководителя

Тематика переводов:

- юридическая

- техническая

- медицина

- туризм

- банковская деятельность

и т.д.

C 2009 г. – по настоящее время

Переводчик-фрилансер

Направления переводов:

Русский - Английский

Английский – Русский

Образование (основное и дополнительное): 2006-2011 гг.

Ульяновский Государственный Технический Университет, кафедра «Прикладная лингвистика», специальность «Теоретическая и прикладная лингвистика» - лингвист.

2009 - 2011 гг.

Ульяновский Государственный Технический Университет, кафедра «Прикладная лингвистика», специальность «Теоретическая и прикладная лингвистика» - переводчик в сфере профессиональной коммуникации.

Уровень владения ПК: Уверенный пользователь (Word, Excel, Power Point, Acrobat Reader, Fine Reader, e-mail, Internet)

Владение оргтехникой

Знание языков: Русский - свободное владение

Английский – свободное владение (advanced)

Немецкий – перевод со словарем

Дополнительная информация:

• Семейное положение: не замужем

• Наличие детей: нет

• Наличие вредных привычек: нет

• Ездила по программе work & travel в США 2 раза в 2008 и 2010 гг., где получила возможность улучшить свой английский;

• Личные качества: Ответственность, исполнительность, аккуратность, пунктуальность, коммуникабельность, обучаемость.