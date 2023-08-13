Опыт работы 10 лет. Знание: 1C Битрикс,ModX, ОреnCart, InSales, Diafan, ReadyScript, Joomla!, Magento, Самописные движки.
Опыт работы 9 лет. Знание: 1C Битрикс,ModX, ОреnCart, InSales, Diafan, ReadyScript, Joomla!, Magento, cамописные движки.
Портфолио: fl.ru/users/man-dub/
телеграмм : +380 68 314 47 46
viber : +380 694 1054
E-mail: [email protected]
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