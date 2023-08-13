man-dub

Андрей man-dub

 
42 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Опыт работы 10 лет. Знание: 1C Битрикс,ModX, ОреnCart, InSales, Diafan, ReadyScript, Joomla!, Magento, Самописные движки.

Опыт работы 9 лет. Знание: 1C Битрикс,ModX, ОреnCart, InSales, Diafan, ReadyScript, Joomla!, Magento, cамописные движки.

Портфолио: fl.ru/users/man-dub/ 

телеграмм : +380 68 314 47 46

viber : +380 694 1054

E-mail: [email protected]

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от $50от 5 дней
#819
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нет отзывов
$2/час
от $10от 2 дней
#2908