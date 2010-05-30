-Разработка прикладного ПО

Delphi,

C/С++,

C#,

QT (программирование оконных Linux-программ на C++)

bash-скрипты,

-Web-серверное программирование

HTML(CSS,Javascript),

PHP,

MySQL,

Python(Django,Flask)

- Разработка игр

Flash(ActionScript 2.0)

Flex (ActionScript 3.0, MXML)

Создание модулей и плагинов для

- TYPO3 (http://www.baukunst-konzept.de),

- Joomla (http://olgadavidova.ru/)

Образование:

· Высшее гуманитарное в ОГУ (философский),

· Дополнительное высшее (физмат ОГУ) (вечернее обучение)

· Дипломная работа: универсальный конвертер html2wap для браузеров старых мобильных телефонов на PHP. Для работы скрипта необходим хостинг с поддержкой сокетов.