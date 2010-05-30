-Разработка прикладного ПО
Delphi,
C/С++,
C#,
QT (программирование оконных Linux-программ на C++)
bash-скрипты,
-Web-серверное программирование
HTML(CSS,Javascript),
PHP,
MySQL,
Python(Django,Flask)
- Разработка игр
Flash(ActionScript 2.0)
Flex (ActionScript 3.0, MXML)
Создание модулей и плагинов для
- TYPO3 (http://www.baukunst-konzept.de),
- Joomla (http://olgadavidova.ru/)
Образование:
· Высшее гуманитарное в ОГУ (философский),
· Дополнительное высшее (физмат ОГУ) (вечернее обучение)
· Дипломная работа: универсальный конвертер html2wap для браузеров старых мобильных телефонов на PHP. Для работы скрипта необходим хостинг с поддержкой сокетов.
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
14 лет назад
Задание выполнено на отлично в кратчайшие сроки. Рекомендую фрилансера для сотрудничества.
Ответный отзыв
Адекватный заказчик