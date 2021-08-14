manshantih

Пишу как дышу: тексты песен, сценарии, стихи, рерайтинг, копирайтинг, новостные статьи
По образованию журналист и социолог, в душе - писатель-психотерапевт.
Работала редактором новостного отдела и радиоведущей в региональном медиахолдинге.
Сочиняю стихотворения под любой запрос. Пишу песни, сценарии. Сейчас пишу детскую книгу.
Нравятся темы психологии, биохакинга, нейробиологии, музыки, культуры.
С 2012 года занимаюсь рерайтом, написанием статей, сценариев. Сочиняю тексты для готовых музыкальных композиций, а также поздравительные и тематические стихотворения
Пиши, сокращай: как создавать сильный текст"
•Проверяю свои тексты на text.ru и artlebedev.ru/typograf
•Поддерживаю на сайте связь с клиентом
•Стоимость зависит от заказа
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