Красиво, быстро и креативно, а главное - недорого! - (баннеры, анимация, логотипы, аватарки)
Умения:
- Профессионально владею Adobe Photoshop, Adobe Flash и многими другими - менее известными программами.
- Имею большой опыт в оформлении каналов на youtube, различных групп, а также в создании статических и flash баннеров.
- Могу создать не просто красивый и динамичный логотип, а чтобы он ещё и был наполнен смыслом.
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Баннеры
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