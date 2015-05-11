mansurov3000

Артур mansurov3000

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Красиво, быстро и креативно, а главное - недорого! - (баннеры, анимация, логотипы, аватарки)

                                                                       Умения:

  • Профессионально владею Adobe Photoshop, Adobe Flash и многими другими - менее известными программами.
  • Имею большой опыт в оформлении каналов на youtube, различных групп, а также в создании  статических и flash баннеров.
  • Могу создать не просто красивый и динамичный логотип, а чтобы он ещё и был наполнен смыслом.
Баннеры
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