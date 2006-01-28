Кратко обо мне:

Начинающий видеомонтажер и аниматор. Стаж: 7 месяцев. Примеры работ есть по ссылке на ютуб-канале. Выполняю: монтаж видео (подбор музыки и звуковых эффектов, нарезка и т.д.), анимацию чего-либо (логотип, титры и т.д.), также могу выполнить простую 3D-графику. В работе могу использовать как свои, так и ваши футажи. Нахожу себя ответственным, целеустремленным, гибким по графику работы и готовым к сотрудничеству! Хочу добавить, что, являясь начинающим специалистом, готов к любым трудностям, правкам и низкому ценнику со своей стороны.

ССЫЛКА НА ЮТУБ-КАНАЛ: https://www.youtube.com/channel/UCAgv3WA8J8IczsxHMy-gQ2Q