Манучехр Рахимов manurakhmanurakh
27 летРоссия/Нижний Новгород
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Senior Node.js Разработчик
Привет. Я Манучехр Рахимов.
Обо мне:
Начал изучать программирование с 2012 года, когда мне было 16 лет.
Начал с Паскаля, потом перешел на С++.
В университете писал сложные алгоритмические приложения, такие как планировщик ЦП, реализации алгоритмов ближайшего соседа и так далее.
Опыт работы со многими внутренними технологиями, такими как SQL, GRAPHQL, NEST.JS NODE.JS, и внешними технологиями, такими как React.js и Nest.js.
Обычно я могу быть даже Full Stack разработчиком с моими навыками, но мне больше нравится Backend сторона, поэтому я пишу Frontend приложения и рабочие места, когда это очень нужно для бизнес-процессов.
В данный момент являюсь Сеньор разработчиком на Node.js с опытом работы в течение 6 лет
Я против войны в Украине!