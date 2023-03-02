Senior Node.js Разработчик

Привет. Я Манучехр Рахимов.

Обо мне:

Начал изучать программирование с 2012 года, когда мне было 16 лет.

Начал с Паскаля, потом перешел на С++.

В университете писал сложные алгоритмические приложения, такие как планировщик ЦП, реализации алгоритмов ближайшего соседа и так далее.

Опыт работы со многими внутренними технологиями, такими как SQL, GRAPHQL, NEST.JS NODE.JS, и внешними технологиями, такими как React.js и Nest.js.

Обычно я могу быть даже Full Stack разработчиком с моими навыками, но мне больше нравится Backend сторона, поэтому я пишу Frontend приложения и рабочие места, когда это очень нужно для бизнес-процессов.

В данный момент являюсь Сеньор разработчиком на Node.js с опытом работы в течение 6 лет