Имя: Максим
Контактная информация:
Telegram : @mapsik24
Профессиональная цель: Ищу возможность применить свой талант и опыт в области видеомонтажа, чтобы создавать качественный и увлекательный видеоконтент.
Образование:
Закончил курс по видеомонтажу от Алексея Джуцева
Навыки:
Владение программами: Adobe Premiere , After Effects.
Опыт работы с цветокоррекцией и цветоградиентами.
Знание технических аспектов видеопроизводства.
Креативность и способность предлагать инновационные идеи.
Внимание к деталям и умение соблюдать сроки.
Дополнительная информация:
Готовность к обучению новым технологиям и программам.
Стремление к саморазвитию в области видеомонтажа.
Отличные коммуникативные навыки и способность работать в команде.
Портфолио: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/130ZlcJ2ZBl9UQTcPVpSlt4nHf84lMQDk
Заключение: Я готов внести свой вклад в креативное развитие проектов, обладая техническими навыками и творческим подходом к видеомонтажу. Благодаря моему опыту и образованию, я уверен, что смогу принести ценный вклад в вашу команду. Благодарю за рассмотрение моего резюме.