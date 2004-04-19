Имя: Максим

Контактная информация:

Telegram : @mapsik24

Профессиональная цель: Ищу возможность применить свой талант и опыт в области видеомонтажа, чтобы создавать качественный и увлекательный видеоконтент.

Образование:

Закончил курс по видеомонтажу от Алексея Джуцева

Навыки:

Владение программами: Adobe Premiere , After Effects.

Опыт работы с цветокоррекцией и цветоградиентами.

Знание технических аспектов видеопроизводства.

Креативность и способность предлагать инновационные идеи.

Внимание к деталям и умение соблюдать сроки.

Дополнительная информация:

Готовность к обучению новым технологиям и программам.

Стремление к саморазвитию в области видеомонтажа.

Отличные коммуникативные навыки и способность работать в команде.

Портфолио: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/130ZlcJ2ZBl9UQTcPVpSlt4nHf84lMQDk

Заключение: Я готов внести свой вклад в креативное развитие проектов, обладая техническими навыками и творческим подходом к видеомонтажу. Благодаря моему опыту и образованию, я уверен, что смогу принести ценный вклад в вашу команду. Благодарю за рассмотрение моего резюме.