Полина Марченко marchenkopolinamarchenkopolina
23 годаБеларусь/Минск
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Веб-дизайнер
Занимаюсь разработкой лендингов, интернет-магазинов, корпоративных сайтов.
Немного обо мне:
- не срываю сроки
- качественная подготовка макета для верстальщика
- сайт с учетом всех предпочтений заказчика
Мои работы можно посмотреть тут https://www.behance.net/polinamarchenko
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Лендинг для ЖК Адмира89 просмотров
- Доставка свежей выпечки99 просмотров
- Лендинг для сервиса по доставке кофейных зерен90 просмотров
- Лэндинг для франшизы кафе по продаже смузи95 просмотров
- Первый экран для кафе бургеров76 просмотров