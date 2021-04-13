Веб-дизайнер

Занимаюсь разработкой лендингов, интернет-магазинов, корпоративных сайтов.

Немного обо мне:

- не срываю сроки

- качественная подготовка макета для верстальщика

- сайт с учетом всех предпочтений заказчика

Мои работы можно посмотреть тут https://www.behance.net/polinamarchenko