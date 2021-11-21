margaritastd

Требуется редактор художественной детской литературы с опытом работы. Необходимо отредактировать научно-популярную книгу с элементами фентези. Ожидаются ссылки на портфолио и информация о сотрудничестве с издательствами, а также опыт редактуры детских фентезийных книг.
Занимаюсь разнообразными видами озвучки. Голос приятный, молодой, с четкой дикцией. Кидайте тестовое задание и сами для себя решайте:) К работе подхожу ответственно, при необходимости исправляю ошибки в тексте.
Пример озвучки медитации: https://www.youtube.com/watch?v=kESAYXsqfK0
Пример озвучки занятия по йоге: https://www.youtube.com/watch?v=FDfa5XVSG0M.
- Редактирование и Корректура8 заявокЗакрыт3 года назад
- $2000
Требуется переводчик с опытом литературного перевода с украинского/русского на английский. Жанр: научная фантастика/фэнтези для аудитории 14+. Перевод должен быть современным и доступным для молодежи и старшего поколения. Работа включает публикацию книги и мультимедийные проекты.Переводы45 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать 2D анимационный ролик длительностью 40 секунд по предоставленному сценарию. Основная цель - увеличить продажи магазина декора. Обратите внимание на художественное оформление и стиль подачи, которые представлены в референсных видео.Анимация14 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создание анимационного 2D ролика длительностью 40 секунд по предоставленному сценарию. Видео должно быть продающим и ориентированным на магазин декора. Примеры референсов предоставлены для вдохновения.Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт3 года назад