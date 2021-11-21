margaritastd

Маргарита Стадникова margaritastd

 
34 года
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Диктор, перевод аудио- и видео-файлов.

Занимаюсь разнообразными видами озвучки. Голос приятный, молодой, с четкой дикцией. Кидайте тестовое задание и сами для себя решайте:) К работе подхожу ответственно, при необходимости исправляю ошибки в тексте.

Пример озвучки медитации: https://www.youtube.com/watch?v=kESAYXsqfK0

Пример озвучки занятия по йоге: https://www.youtube.com/watch?v=FDfa5XVSG0M.

  • Редактор детской книги

    Требуется редактор художественной детской литературы с опытом работы. Необходимо отредактировать научно-популярную книгу с элементами фентези. Ожидаются ссылки на портфолио и информация о сотрудничестве с издательствами, а также опыт редактуры детских фентезийных книг.

    Редактирование и Корректура8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Translation of a children's book, RU-EN

    $2000

    Требуется переводчик с опытом литературного перевода с украинского/русского на английский. Жанр: научная фантастика/фэнтези для аудитории 14+. Перевод должен быть современным и доступным для молодежи и старшего поколения. Работа включает публикацию книги и мультимедийные проекты.

    Переводы45 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание анимации

    Требуется разработать 2D анимационный ролик длительностью 40 секунд по предоставленному сценарию. Основная цель - увеличить продажи магазина декора. Обратите внимание на художественное оформление и стиль подачи, которые представлены в референсных видео.

    Анимация14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать анимационный ролик

    Требуется создание анимационного 2D ролика длительностью 40 секунд по предоставленному сценарию. Видео должно быть продающим и ориентированным на магазин декора. Примеры референсов предоставлены для вдохновения.

    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    3 года назад