margaritastd

Требуется переводчик с опытом литературного перевода с украинского/русского на английский. Жанр: научная фантастика/фэнтези для аудитории 14+. Перевод должен быть современным и доступным для молодежи и старшего поколения. Работа включает публикацию книги и мультимедийные проекты.