Предлагаю услуги рерайтера, копирайтера, корректора, редактора.
Тематика: саморазвитие, психология, красота, спорт, здоровье, история, искусство. Можно и другие темы, но для их глубокого изучения мне понадобится время перед началом основной работы (от недели).
Темы для рерайта и копирайта: политика, развлечения, кино, музыка,книги, спорт, модные тенденции, торговля, саморазвитие, история, техника.
Профессиональный ввод ключевых слов в текст для определения их поисковыми системами.Прекрасно владею русским и украинским языками и методами подробного и нескучного изложения (художественный, научно-популярный, публицистический стили).
Способ оплаты — вебмани.
В день до 15 тыс. знаков.
Гарантирую — стопроцентное выполнение заказа при любых условиях!
Несерьезным заказчикам просьба не беспокоить —уважайте мое и свое время!
Считаю, что судить о профессионализме и способностях человека можно лишь по опыту работы с ним.
НЕ ЗАНИМАЮСЬ ДИПЛОМАМИ И КУРСОВЫМИ!!! Так что, просьба - не обращаться с этой темой!
Образование: 2003-2007 – Колледж Восточноукраинского университета им. В.Даля. 2008-2012 – Восточноукраинский национальный университет им. В.Даля – бакалавр.
Примеры работ:
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