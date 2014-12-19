Редактор, корректор, рерайтер, копирайтер

Предлагаю услуги рерайтера, копирайтера, корректора, редактора.

Тематика: саморазвитие, психология, красота, спорт, здоровье, история, искусство. Можно и другие темы, но для их глубокого изучения мне понадобится время перед началом основной работы (от недели).

Темы для рерайта и копирайта: политика, развлечения, кино, музыка,книги, спорт, модные тенденции, торговля, саморазвитие, история, техника.

Профессиональный ввод ключевых слов в текст для определения их поисковыми системами.Прекрасно владею русским и украинским языками и методами подробного и нескучного изложения (художественный, научно-популярный, публицистический стили).

Способ оплаты — вебмани.

В день до 15 тыс. знаков.

Гарантирую — стопроцентное выполнение заказа при любых условиях!

Несерьезным заказчикам просьба не беспокоить —уважайте мое и свое время!

Считаю, что судить о профессионализме и способностях человека можно лишь по опыту работы с ним.

НЕ ЗАНИМАЮСЬ ДИПЛОМАМИ И КУРСОВЫМИ!!! Так что, просьба - не обращаться с этой темой!

Образование: 2003-2007 – Колледж Восточноукраинского университета им. В.Даля. 2008-2012 – Восточноукраинский национальный университет им. В.Даля – бакалавр.

Примеры работ:

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http://royalspirit.ru/partners-garments/komfort-i-krasota-dazhe-v-holoda-12381797/ текст на главную

http://www.stroyservice.ru/2015/poslestroitelnaya_uborka_ofisov/ - основной текст (послестроительная уборка)

http://claymart.com.ua/ - основной текст