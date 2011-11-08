margokonfetka

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Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$7
10 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$5
10 баллов
14 лет назад
Довольна сотрудничеством. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Отличный работодатель! Четкие задания и быстрая оплата. Надеюсь, что в будущем мы еще будем сотрудничать