margokonfetka

Маргарита margokonfetka

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

elmara_10
Эмма 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$4
10 баллов
13 лет назад
Приватный проект 2 для Васильевой Маргариты
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
elmara_10
Эмма 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$7
10 баллов
13 лет назад
Приватный проект для Васильевой Маргариты
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
elmara_10
Эмма 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Размещение объявления на досках и форумах
Довольна сотрудничеством. Спасибо за работу.
Отличный работодатель! Четкие задания и быстрая оплата. Надеюсь, что в будущем мы еще будем сотрудничать
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