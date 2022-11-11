Графический дизайнер.

Я графический дизайнер, иллюстратор, художник, работаю в Illustrator. Беру на себя любые интересующие заказы. Оказываю следующие услуги: - дизайн полиграфической продукции (от визитки до баннера); - дизайн сувенирной продукции (от чашки до холста); - ребрендинг и дизайн логотипа с нуля; - дизайн и верстка социальных сетей; - обработка и ретушь фото, создание коллажей; - дизайн фотокниги (детская, свадьба, love story, инстабук); - создание иллюстраций, наклеек. Срок изготовления зависит от заказа. Я могу выполнить Ваш заказ качественно и быстро) По вопросам сотрудничества обращайтесь: Instagram- @mg__design (здесь моё портфолио и работы) Telegram- @ MG_988 +380509997798 viber, WhatsApp