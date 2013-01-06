Здравствуйте!
Меня зовут Мария Койбина. Но в журналистской и музыкальной среде я больше известна как Мария Ра.
! Я ценю Ваше время. Если хотите пропустить лирическую часть, самая ценная информация внизу.
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Ещё со школьных лет я открыла в себе талант художественного переводчика. Постоянно выигрывала конкурсы поэтических переводов, переводила кусочки англоязычных книг, журналов и сайтов для друзей. Кстати, я окончила языковую гимназию, лучшую в моём городе.
Затем я поступила в Поморский государственный университет ( сейчас это Северный арктический федеральный университет) по специальности "Перевод и переводоведение" (английский язык). Но я считаю, что знания и тренировки языка для переводчика недостаточно: нужно обладать также развитым художественным мышлением, уметь красиво и лаконично выражать свои мысли, в совершенстве владеть родным языком, поэтому я вскоре поступила на специальность "Филология: русский язык и литература, доп. спец. - польская филология". В данный момент - студентка заочного отделения.
Но дело моей жизни - музыка и журналистика.
Играю на электрогитаре, клавишных, и однажды неожиданно для себя села за барабанную установку.
В настоящий момент являюсь барабанщицей блюз-рок-гранж группы "Сильви и Бруно": http://vk.com/sylvieandbruno.
Всегда любила разбираться в музыкальном оборудовании. Хорошо знакома с гитарными эффектами, "педальлками", если угодно, и с электрогитарами. Много оборудования прошло через мои руки. К тому же я постоянно читаю узкоспециальные музыкальные сайты и издания, в том числе и на английском языке.
Став барабанщицей, я начала довольно уверенно разбираться в ударных. Теперь читаю не только гитарные сайты.
В 2010-2012 г.г. работала менеджером по работе с клиентами, райтером и переводчиком в архангельско-московской компании "Fjord" http://vk.com/club14028812. К сожалению, по решению руководства в 2012 году производство было остановлено.
Я музыкальный журналист. В настоящий момент пишу для "Архангельского Рок-Портала": http://www.arhrock.info/concerts.php, http://www.arhrock.info/articles.php. Публикация на "Звуки.Ру" - http://www.zvuki.ru/R/P/29188/.
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А теперь всё-таки о переводе.
Приемущественные направления:
1) технические музыкальные статьи, обзоры инстрементов. Особенно интересны гитары, гитарное оборудование, барабаны и музыкальные аксессуары.
2) перевод того, что принято относить к музыкальной журналистике. Если брать шире, мне интересны и события, связанные с культурой и искусством в целом.
3) перевод детской литературы.
4)перевод комиксов
Каждое предложение рассматривается в индивидуальном порядке.
Опыт: перевод текстов для сайта компании "Fjord"; перевод статей с сайтов "Fender" и "Orange" (сдала как проект в университете). К сожалению, всё это погребено в пучине времени, но надеюсь вскоре наработать свежее портфолио.
Также я много общаюсь с иностранными музыкантами (в живую и в интернете), в том числе и об оборудовании.
Детскую и не только литературу пока переводила только для конкурсов, но получилось хорошо, и хотелось бы продолжить. Какое-то время готовила себя к преподаванию детской литературы в университете. В России на это жить невозможно, поэтому пришлось отказаться. Но любовь осталась.
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Почему я?
1) Мои переводы рассказывают о звуке так, как будто вы сами его слышите.
2) Я знаю, о чём пишу. Я живу музыкой.
3) Выполняю заказы оперативно.
4) Увлечена литературой, так что за словарный запас и уровень владения языком можно не беспокоиться.
5) Берусь только за те заказы, которые мне интересны. А то, что мне интересно, я делаю качественно и с душой.
6) Со мной легко работать. Только взаимодоверие и взаимоуважение.
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Стоимость работы: от 5 USD за 1000 знаков.
Рассматривается строго индивидуально, исходя из конкретного предложения.
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