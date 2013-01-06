Художественный перевод, сохраняющий душу текста.

Здравствуйте!

Меня зовут Мария Койбина. Но в журналистской и музыкальной среде я больше известна как Мария Ра.

! Я ценю Ваше время. Если хотите пропустить лирическую часть, самая ценная информация внизу.

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Ещё со школьных лет я открыла в себе талант художественного переводчика. Постоянно выигрывала конкурсы поэтических переводов, переводила кусочки англоязычных книг, журналов и сайтов для друзей. Кстати, я окончила языковую гимназию, лучшую в моём городе.

Затем я поступила в Поморский государственный университет ( сейчас это Северный арктический федеральный университет) по специальности "Перевод и переводоведение" (английский язык). Но я считаю, что знания и тренировки языка для переводчика недостаточно: нужно обладать также развитым художественным мышлением, уметь красиво и лаконично выражать свои мысли, в совершенстве владеть родным языком, поэтому я вскоре поступила на специальность "Филология: русский язык и литература, доп. спец. - польская филология". В данный момент - студентка заочного отделения.

Но дело моей жизни - музыка и журналистика.

Играю на электрогитаре, клавишных, и однажды неожиданно для себя села за барабанную установку.

В настоящий момент являюсь барабанщицей блюз-рок-гранж группы "Сильви и Бруно": http://vk.com/sylvieandbruno.

Всегда любила разбираться в музыкальном оборудовании. Хорошо знакома с гитарными эффектами, "педальлками", если угодно, и с электрогитарами. Много оборудования прошло через мои руки. К тому же я постоянно читаю узкоспециальные музыкальные сайты и издания, в том числе и на английском языке.

Став барабанщицей, я начала довольно уверенно разбираться в ударных. Теперь читаю не только гитарные сайты.

В 2010-2012 г.г. работала менеджером по работе с клиентами, райтером и переводчиком в архангельско-московской компании "Fjord" http://vk.com/club14028812. К сожалению, по решению руководства в 2012 году производство было остановлено.

Я музыкальный журналист. В настоящий момент пишу для "Архангельского Рок-Портала": http://www.arhrock.info/concerts.php, http://www.arhrock.info/articles.php. Публикация на "Звуки.Ру" - http://www.zvuki.ru/R/P/29188/.

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А теперь всё-таки о переводе.

Приемущественные направления:

1) технические музыкальные статьи, обзоры инстрементов. Особенно интересны гитары, гитарное оборудование, барабаны и музыкальные аксессуары.

2) перевод того, что принято относить к музыкальной журналистике. Если брать шире, мне интересны и события, связанные с культурой и искусством в целом.

3) перевод детской литературы.

4)перевод комиксов

Каждое предложение рассматривается в индивидуальном порядке.

Опыт: перевод текстов для сайта компании "Fjord"; перевод статей с сайтов "Fender" и "Orange" (сдала как проект в университете). К сожалению, всё это погребено в пучине времени, но надеюсь вскоре наработать свежее портфолио.

Также я много общаюсь с иностранными музыкантами (в живую и в интернете), в том числе и об оборудовании.

Детскую и не только литературу пока переводила только для конкурсов, но получилось хорошо, и хотелось бы продолжить. Какое-то время готовила себя к преподаванию детской литературы в университете. В России на это жить невозможно, поэтому пришлось отказаться. Но любовь осталась.

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Почему я?

1) Мои переводы рассказывают о звуке так, как будто вы сами его слышите.

2) Я знаю, о чём пишу. Я живу музыкой.

3) Выполняю заказы оперативно.

4) Увлечена литературой, так что за словарный запас и уровень владения языком можно не беспокоиться.

5) Берусь только за те заказы, которые мне интересны. А то, что мне интересно, я делаю качественно и с душой.

6) Со мной легко работать. Только взаимодоверие и взаимоуважение.

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Стоимость работы: от 5 USD за 1000 знаков.

Рассматривается строго индивидуально, исходя из конкретного предложения.