Швидко, якісно і круто! Быстро, качественно и круто!

Вітаю на своєму акаунті!

Мене звати Марія, я рерайтер, копірайтер, перекладач(англійська, українська, російська).

Навчаюсь в університеті на спеціальності реклама та зв’язки з громадкістю, а саме тому впевнена, що зможу написати круті та грамотні тексти! Цікавлюсь всім на світі та маю непоганий всебічний розвиток - саме те, що допомагає працювати з статтями на різноманітні теми. Також, з недавніх пір, працюю з Photoshop та Illustrator тому готова виконати нескладну роботу в цих програмах за мінімальну ціну(для свого портфоліо).

З радістю допоможу Вам в будь-якій задачі, виконую роботу оперативно та якісно.

Чекаю на нашу співпрацю!)

Приведствую на своем аккаунте!

Меня зовут Мария, я рерайтер, копирайтер, переводчик (английский, украинский, русский).

Учусь в университете на специальности реклама и связи с общественностью, а потому уверена, что смогу написать крутые и грамотные тексты! Интересуюсь всем на свете и имею неплохое всестороннее развитие - именно то, что помогает работать со статьями по различным темам. Также, с недавних пор, работаю с Photoshop и Illustrator поэтому готова проделать несложную работу в этих программах по минимальной цене (для своего портфолио).

С радостью помогу Вам в любой задаче, выполняю работу оперативно и качественно.

Жду нашего сотрудничества!)