maria_lytvynova

Знание языков: русский и украинский - родные, польский - А1, английский - А1.

Корректировка текста - на предмет грамматических и пунктуационных ошибок, оформление структуры текста, выделение ключевых слов.

Оформление презентаций - предоставление информации коротко или развёрнуто, структурировано, в заданном стиле оформления.

Знакома с графическими приложениями для картографирования (K-Mine, ArcGis, GoogleEarth), немного Photoshop.