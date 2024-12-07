maria_lytvynova

Мария maria_lytvynova

 
36 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад
Тексты, презентации

  1. Свободное владение пакетом программ MS Office.

  2. Знание языков: русский и украинский - родные, польский - А1, английский - А1.

  3. Корректировка текста - на предмет грамматических и пунктуационных ошибок, оформление структуры текста, выделение ключевых слов.

  4. Оформление презентаций - предоставление информации коротко или развёрнуто, структурировано, в заданном стиле оформления.

  5. Знакома с графическими приложениями для картографирования (K-Mine, ArcGis, GoogleEarth), немного Photoshop.