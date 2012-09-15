Опытный и профессиональный копирайтер

Имею огромный опыт работы в копирайтинге (более 7 лет). Пишу на различные темы:

- МЕДИЦИНА (сотрудничала с известными площадками: mosclinic.ru, vrachzdes.ru, medbooking.com)

- ИТ-технологии, создание сайтов и т.п.

- авто

- накрутка лайков и подписчиков в соцсетях

- а также много другое: рыбалка, адалт, одежда и аксессуары, каннабис и т. д.