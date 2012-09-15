maria_malykhina

Мария maria_malykhina

 
31 годУкраина/Запорожье
11 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Опытный и профессиональный копирайтер

Имею огромный опыт работы в копирайтинге (более 7 лет). Пишу на различные темы: 

- МЕДИЦИНА (сотрудничала с известными площадками: mosclinic.ruvrachzdes.rumedbooking.com

- ИТ-технологии, создание сайтов и т.п.

- авто 

- накрутка лайков и подписчиков в соцсетях 

- а также много другое: рыбалка, адалт, одежда и аксессуары, каннабис и т. д. 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
bigroll
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Копирайтинг на тему веб-дизайна, создания сайтов
Мария пунктуальна в сроках и аккуратна в текстах. Не стесняется задавать вопросы и делать работу качественно. Рекомендую.
Хорошая коммуникация, ответы на все интересующие вопросы! Оперативная проверка и оплата. Рада сотрудничеству, спасибо! Рекомендую Николая, как порядочного заказчика!
Ответный отзыв
lamitech
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$90
10 баллов
11 лет назад
Авторы текстов
Успешно поработали. Внимательна, пунктуальна и прислушивается к указаниям. С ув., Владислав
Владислав очень профессиональный и приятный заказчик! Пунктуален и внимателен. Сотрудничать было одно удовольствие!!!
Ответный отзыв