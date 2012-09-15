Опытный и профессиональный копирайтер
Имею огромный опыт работы в копирайтинге (более 7 лет). Пишу на различные темы:
- МЕДИЦИНА (сотрудничала с известными площадками: mosclinic.ru, vrachzdes.ru, medbooking.com)
- ИТ-технологии, создание сайтов и т.п.
- авто
- накрутка лайков и подписчиков в соцсетях
- а также много другое: рыбалка, адалт, одежда и аксессуары, каннабис и т. д.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
5 лет назад
Мария пунктуальна в сроках и аккуратна в текстах. Не стесняется задавать вопросы и делать работу качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Хорошая коммуникация, ответы на все интересующие вопросы! Оперативная проверка и оплата. Рада сотрудничеству, спасибо! Рекомендую Николая, как порядочного заказчика!
$90
10 баллов
11 лет назад
Успешно поработали. Внимательна, пунктуальна и прислушивается к указаниям. С ув., Владислав
Ответный отзыв
Владислав очень профессиональный и приятный заказчик! Пунктуален и внимателен. Сотрудничать было одно удовольствие!!!