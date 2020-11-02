maria_melnyk

Независимый и полностью готов к работе переводчик-фрилансер с отличными знаниями английского, русского и украинского (родного) языков; способна разбираться в широком спектре вопросов окружающей среды и медиапространства.
- Перевод с английского на русский / украинский и наоборот; перевод с русского на украинский и наоборот;
- Возможность переводить тексты и документы, касающиеся образования, науки, деловых материалов, прессы, отчетов, обзоров, книг и т. П.
- Написание креативного контента (статьи, рефераты, доклады, конспекты, сценарии) на различные темы;
- Редактирование текстов;
- Расшифровка аудио в текст;
- Субтитры;
- Написание стихов и песен на украинском, русском и английском языках.
Образование:
Диплом бакалавра (2015-2019)
Культурология и музейное дело
Полностью открыта к сотрудничеству!