maria_melnyk

Английский, Украинский, Русский. Выполню перевод Вашего текста качественно и оперативно.

Независимый и полностью готов к работе переводчик-фрилансер с отличными знаниями английского, русского и украинского (родного) языков; способна разбираться в широком спектре вопросов окружающей среды и медиапространства.

- Перевод с английского на русский / украинский и наоборот; перевод с русского на украинский и наоборот;

- Возможность переводить тексты и документы, касающиеся образования, науки, деловых материалов, прессы, отчетов, обзоров, книг и т. П.

- Написание креативного контента (статьи, рефераты, доклады, конспекты, сценарии) на различные темы;

- Редактирование текстов;

- Расшифровка аудио в текст;

- Субтитры;

- Написание стихов и песен на украинском, русском и английском языках.

Образование:

Диплом бакалавра (2015-2019)

Культурология и музейное дело

Полностью открыта к сотрудничеству! 