maria_prosyanaya

Менеджер по ведению команд

Менеджер по управлению команд для обучения нейросети, опыт работы 2,5 года: полное ведение состава по различным задачам от разметки до фотошопа; расчеты трудозатрат, сроков сдачи и себестоимости новых проектов; тесные коммуникации с клиентом и разработчиками; легко обучаема новым проектам.

Смогу собрать свою команду для выполнения проектов в кратчайший срок или приступить к работе с имеющимся составом. Владение ПК и программами Excel, Google Sheets, CVAT на экспертном уровне, в типичных сервисах также легко смогу проводить работу, готова осваивать новые платформы.