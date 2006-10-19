Молниеносный и качественный фрилансер! Сутки, 12 часов, 6 часов, 3 часа - всё будет в срок. Пока держу супер-низкие цены т.к. мало работ. Успевайте!)

Здравствуйте, уважаемый заказчик!

Говорят, что бывшие отличники - самые трудолюбивые люди...

Я же скажу, что предпочитаю сделать работу "на 5", но не растягивать её выполнение на много дней, тем самым тратив время покупателя. Но даже работая быстро, я не наделаю ошибок, ведь всё-таки перфекционизм - тоже черта российских отличников ;)



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