maria_webl

Мария maria_webl

 
17 летРоссия/Воронеж
2 года на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад
Молниеносный и качественный фрилансер! Сутки, 12 часов, 6 часов, 3 часа - всё будет в срок. Пока держу супер-низкие цены т.к. мало работ. Успевайте!)

Здравствуйте, уважаемый заказчик!
Говорят, что бывшие отличники - самые трудолюбивые люди...
Я же скажу, что предпочитаю сделать работу "на 5", но не растягивать её выполнение на много дней, тем самым тратив время покупателя. Но даже работая быстро, я не наделаю ошибок, ведь всё-таки перфекционизм - тоже черта российских отличников ;)

ВИДЕОМОНТАЖ:
Итак, работая со мной вы...
- Можете контактировать со мной и вносить правки по ходу работы 24/7;

- Не встретите распространённых в этой сфере проблем с авторским правом

- Сотрудничаете с опытным специалистом в области монтажа как коротких видео (рилс, шортс, сторис, истории) так и длинных (ютуб, записи конференций и уроков, клипы)
- Получите работу в самые короткие сроки! (Я фокусируюсь на работе с момента получения и до сдачи заказа, поэтому несколько часов моей усердной работы для вас просто пролетят);
- Получите скидку, если придёте ко мне снова!

РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ:

Итак, работая со мной вы...

- Сделаю работу НА ВАШУ ТЕМУ;

- Получите работу в самые короткие сроки! (Я фокусируюсь на работе с момента получения и до сдачи заказа, поэтому часы моей усердной работы для вас просто пролетят);

- Можете контактировать со мной и вносить правки по ходу работы 24/7;

- Сможете навсегда забыть о незамеченных опечатках и пропущенных знаках препинания;

- Получите 100% уникальную работу в соответствии с ФГОС 2023 года

- Получите скидку, если придёте ко мне снова!

Я написала 7 годовых работ для себя и уже имею опыт помощи школьникам и студентам с годовыми проектами, рефератами, а также курсовыми под ключ. Цена от 50р/страницу и зависит от специфики вашей темы.

Закажите у меня реферат, годовую, курсовую или дипломную работу уже сейчас!


КОПИРАЙТИНГ:
Итак, работая со мной вы...
- Можете контактировать со мной и вносить правки по ходу работы 24/7;

- Будете уверены в уникальности ваших текстов;

- Значительно повысите продажи при помощи продающих текстов;

- Сможете навсегда забыть о незамеченных опечатках и пропущенных знаках препинания;
- Получите работу в самые короткие сроки! (Я фокусируюсь на работе с момента получения и до сдачи заказа, поэтому несколько часов моей усердной работы для вас просто пролетят);
- Получите скидку, если придёте ко мне снова!

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ФОТОШОП:

Итак, работая со мной вы...

- Можете контактировать со мной и вносить правки по ходу работы 24/7;

- Сделаете любую свою фотографию идеальной на ваш вкус;

- Получите работу в самые короткие сроки! (Я фокусируюсь на работе с момента получения и до сдачи заказа, поэтому несколько часов моей усердной работы для вас просто пролетят);

- Получите скидку, если придёте ко мне снова!

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Видеомонтаж
нет отзывов
$3/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $2
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$2/час
от $2
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
$2/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга