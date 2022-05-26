mariam_movsisyan

Мовсисян Мариам mariam_movsisyan

 
23 годаАрмения/Гюмри
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Разработка сайтов и веб-программирование

HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, Angular

﻿_ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ -_-_-_

Почему со мной стоит работать:

  • Время - это самый ценный ресурс, и по этому я отношусь очень тщательно к заказчикам если заказчику нужно сделать все быстро я могу потратить день и ночь но чтобы заказчик остался довольным!
  • Качество выполнение - "Работа моё лицо", и по этому я стараюсь делать все качественно и красиво!
  • Стоимость - конечно свою работу недооценивать не нужно! но если работы качественна то надо и такую же цену!
  • Плюсы - если надо заказчику сделать некие правки я это с удовольствием сделаю и это войдёт в полную стоимость суммы!
﻿_ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ -_-_-_Telegram: @https://t.me/mariam_movsisyan

E-mail: [email protected]

С радостью готов с вами работать.

JavascriptHTMLCSSBootstrapAngular