mariam_movsisyan

Мовсисян Мариам mariam_movsisyanmariam_movsisyan
23 годаАрмения/Гюмри
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Разработка сайтов и веб-программирование
HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, Angular
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Почему со мной стоит работать:
- Время - это самый ценный ресурс, и по этому я отношусь очень тщательно к заказчикам если заказчику нужно сделать все быстро я могу потратить день и ночь но чтобы заказчик остался довольным!
- Качество выполнение - "Работа моё лицо", и по этому я стараюсь делать все качественно и красиво!
- Стоимость - конечно свою работу недооценивать не нужно! но если работы качественна то надо и такую же цену!
- Плюсы - если надо заказчику сделать некие правки я это с удовольствием сделаю и это войдёт в полную стоимость суммы!
E-mail: [email protected]
С радостью готов с вами работать.