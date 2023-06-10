mariannaa7

Привет ! Давай сотрудничать !

Привет!

Меня зовут Марианна и я веб-дизайнер из Армении. Мне 25 лет и я боюсь темноты. Встаю в 6 утра, чтобы всю жизнь не проспать. Читаю книги про деньги, чтобы в старости быть богатой.

Я ответственный человек, у меня есть креативные мысли, и я хочу ими поделиться )))

Behance: Marianna Poghosyan on Behance

Telegram: https://t.me/mariannapoghosyann

Linkedin: Marianna Poghosyan | LinkedIn

Skills: Fima, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop

В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по скайпу или телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!



