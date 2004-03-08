Дизайн сайтов

Дизайн интернет-магазинов, лендингов и многостраничных сайтов

О себе:

Меня зовут Мария, я занимаюсь веб-дизайном уже год. Я разрабатываю дизайн многостраничных сайтов и лендингов. Перед отрисовкой дизайна я всегда анализирую конкурентов, подбираю референсы и создаю детализированый прототип.

Я работаю по ТЗ, но если его нет, тоже не проблема, я пойму вас по описанию вашего проекта или создам бриф.

Я всегда на связи и готова внести любые правки в дизайн.

Я разрабатываю такие сайты:

- Интернет-магазины

- Landing page

- Информационные сайты

- Сайты портфолио

- Адаптивный дизайн

Мои основные преимущества:

– Современный UI, соответствующий трендам;

– Особое внимание к деталям, хороший вкус;

– Исследования UX и пользовательского интерфейса;

– Понимание задач маркетинга.

Почта: [email protected]

Telegram: https://t.me/maryukolova