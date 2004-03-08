Дизайн интернет-магазинов, лендингов и многостраничных сайтов
О себе:
Меня зовут Мария, я занимаюсь веб-дизайном уже год. Я разрабатываю дизайн многостраничных сайтов и лендингов. Перед отрисовкой дизайна я всегда анализирую конкурентов, подбираю референсы и создаю детализированый прототип.
Я работаю по ТЗ, но если его нет, тоже не проблема, я пойму вас по описанию вашего проекта или создам бриф.
Я всегда на связи и готова внести любые правки в дизайн.
Я разрабатываю такие сайты:
- Интернет-магазины
- Landing page
- Информационные сайты
- Сайты портфолио
- Адаптивный дизайн
Мои основные преимущества:
– Современный UI, соответствующий трендам;
– Особое внимание к деталям, хороший вкус;
– Исследования UX и пользовательского интерфейса;
– Понимание задач маркетинга.
Почта: [email protected]
Telegram: https://t.me/maryukolova
Портфолио
- Веб-дизайн для интернет-магазина косметики27 просмотров
- Дизайн интернет-магазина косметики36 просмотров
- Лендинг для компании веб-разработки28 просмотров