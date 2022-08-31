2D иллюстрации, векторные изображения, дизайн сайтов, баннеры, визитки,
Есть портфолио с примерами робот в графических редакторах.
https://www.canva.com/design/DAFD8GzkjGk/9C9RIe92hlQMI5OIHDBz5g/edit?utm_content=DAFD8GzkjGk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
В совершенстве владею такими программами: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, InDesign, Corel Draw, Paint Tool Sai 2.
Портфолио
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