2D иллюстрации, векторные изображения, дизайн сайтов, баннеры, визитки,

Есть портфолио с примерами робот в графических редакторах.

https://www.canva.com/design/DAFD8GzkjGk/9C9RIe92hlQMI5OIHDBz5g/edit?utm_content=DAFD8GzkjGk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

В совершенстве владею такими программами: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, InDesign, Corel Draw, Paint Tool Sai 2.