Добрый день, меня зовут Мария. Предлагаю свои услуги веб-дизайнера.

Со мной вам не придётся искать идеи в интернете или советоваться с маминой подругой, потому что всю работу я беру на себя, чтобы вы могли спать спокойно, а сайт выполнял свои функции.

Работу начинаю с брифинга, на котором расспрошу вас о самом дорогом, о бизнесе, и как сайт должен помочь вашему бизнесу.

• Работаю в figma

• Провожу исследование покупателей, чтобы сделать сайт ещё удобнее

• Помогу с текстом, чтоб рассказывал пользу продукта, а не лить воду

• Анализ конкурентов визуальной части, чтобы ваш сайт не сливался в общей массе

• В процессе работы делаю интерактивный прототип и анимацию, чтобы вы могли посмотреть, как будет работать будущий сайт

• Собираю наборы элементов для верстальщиков, для более удобной и быстрой работы