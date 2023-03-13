Добрый день, меня зовут Мария. Предлагаю свои услуги веб-дизайнера.
Со мной вам не придётся искать идеи в интернете или советоваться с маминой подругой, потому что всю работу я беру на себя, чтобы вы могли спать спокойно, а сайт выполнял свои функции.
Работу начинаю с брифинга, на котором расспрошу вас о самом дорогом, о бизнесе, и как сайт должен помочь вашему бизнесу.
• Работаю в figma
• Провожу исследование покупателей, чтобы сделать сайт ещё удобнее
• Помогу с текстом, чтоб рассказывал пользу продукта, а не лить воду
• Анализ конкурентов визуальной части, чтобы ваш сайт не сливался в общей массе
• В процессе работы делаю интерактивный прототип и анимацию, чтобы вы могли посмотреть, как будет работать будущий сайт
• Собираю наборы элементов для верстальщиков, для более удобной и быстрой работы
Я против войны в Украине!
Портфолио
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