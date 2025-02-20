marigribko

Марина Грибко marigribko

 
34 года
год на фриланс-бирже
Была
3 месяца назад
UX/UI дизайнер

Привет, меня зовут Марина и я UX/UI дизайнер. Занимаюсь разработкой привлекательных, функциональных и интуитивно понятных лэндингов, интернет-магазинов, сайтов-визиток, корпоративных сайтов и промо-сайтов. А также создам гайд или чек-лист с учетом ваших требований и пожеланий. Напишите мне и мы обсудим ваш будущий проект!

Дизайн сайтов
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#1484