UX/UI дизайнер
Привет, меня зовут Марина и я UX/UI дизайнер. Занимаюсь разработкой привлекательных, функциональных и интуитивно понятных лэндингов, интернет-магазинов, сайтов-визиток, корпоративных сайтов и промо-сайтов. А также создам гайд или чек-лист с учетом ваших требований и пожеланий. Напишите мне и мы обсудим ваш будущий проект!
Портфолио
- Дизайн лэндинга для сервиса психологовнет просмотров
- Лэндинг для кондитерской бенто-тортов1 просмотр
- Дизайн интернет-магазина женских сумок1 просмотр
Дизайн сайтов
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$5/час
от $10от 1 дня
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