UX/UI дизайнер

Привет, меня зовут Марина и я UX/UI дизайнер. Занимаюсь разработкой привлекательных, функциональных и интуитивно понятных лэндингов, интернет-магазинов, сайтов-визиток, корпоративных сайтов и промо-сайтов. А также создам гайд или чек-лист с учетом ваших требований и пожеланий. Напишите мне и мы обсудим ваш будущий проект!