.NET(C#) developer, SQL, Java, C/C++, Python,Переводы текстов
Учусь в ХНУРЭ, работаю на позиции .NET разработчика на С# и преподаю программирование онлайн. Занимаюсь преподованием в группах и индивидуально. Имею опыт программирования в ряду нескольких языков, включая базы данных, а так же в разработке различного типа приложений(например, веб, дестктоп и тд.)
Кроме этого, имею высокий уровень английского языка и занимаюсь переводами.
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
2 года назад
MySQL
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!