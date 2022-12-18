mariiaboiko

Мария Бойко mariiaboiko

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
.NET(C#) developer, SQL, Java, C/C++, Python,Переводы текстов

Учусь в ХНУРЭ, работаю на позиции .NET разработчика на С# и преподаю программирование онлайн. Занимаюсь преподованием в группах и индивидуально. Имею опыт программирования в ряду нескольких языков, включая базы данных, а так же в разработке различного типа приложений(например, веб, дестктоп и тд.)

Кроме этого, имею высокий уровень английского языка и занимаюсь переводами.

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Отзывы заказчиков

hypetea
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
2 года назад
Курсовая работа по созданию базы данных MySQL
MySQL
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