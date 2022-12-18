.NET(C#) developer, SQL, Java, C/C++, Python,Переводы текстов

Учусь в ХНУРЭ, работаю на позиции .NET разработчика на С# и преподаю программирование онлайн. Занимаюсь преподованием в группах и индивидуально. Имею опыт программирования в ряду нескольких языков, включая базы данных, а так же в разработке различного типа приложений(например, веб, дестктоп и тд.)

Кроме этого, имею высокий уровень английского языка и занимаюсь переводами.