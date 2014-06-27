SEO поисковое продвижение, контекст
Работаю в сфере поискового продвижения, оптимизации сайтов и интернет маркетинга с 2009 года.
Сроки соблюдаю, работу выполняю качественно.
- Копирайтинг
Рерайтинг
написание СЕО текстов
подбор семантического ядра для продвижения
подготовка сайта для поискового продвижения
- Google Adwords
Yandex Direct
- составление шаблонов писем
составление коммерческих предложений
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
10 лет назад
Продолжаю сотрудничать с Марией. Работой доволен, четко понимает задание и зачем это нужно. Хорошая скорость работы. Всем рекомендую, как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Постановка задачи чёткая, инструкции и описание работ детальное. Оплата в срок и в полном размере. Адекватный и добросовестный заказчик :) Рекомендую.
Копирайтинг
1 отзыв
от $10
#1019
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $10
#873
Переводы
нет отзывов
от $10
#5854