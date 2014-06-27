marikel

Мария marikel

 
36 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
SEO поисковое продвижение, контекст

Работаю в сфере поискового продвижения, оптимизации сайтов и интернет маркетинга с 2009 года.

Сроки соблюдаю, работу выполняю качественно.

    Копирайтинг

    Рерайтинг

    написание СЕО текстов

    подбор семантического ядра для продвижения

    подготовка сайта для поискового продвижения

Контекстная реклама

    Google Adwords

    Yandex Direct

E-mail маркетинг

    составление шаблонов писем

    составление коммерческих предложений

Перевод текстов с английского не специализированных тематик.
Семантическое ядроGoogle Ads
Отзывы заказчиков
atommal
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Описание скидок и их наполнение (WordPress)
Продолжаю сотрудничать с Марией. Работой доволен, четко понимает задание и зачем это нужно. Хорошая скорость работы. Всем рекомендую, как ответственного исполнителя.
Постановка задачи чёткая, инструкции и описание работ детальное. Оплата в срок и в полном размере. Адекватный и добросовестный заказчик :) Рекомендую.
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $10
#1019
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $10
#873
Переводы
нет отзывов
от $10
#5854