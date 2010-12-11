marina_34

Марина marina_34

 
38 летРоссия/Новосибирск
13 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
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Отзывы заказчиков
Kenga-and-little
Гуля 
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Нарисовать рисунок для Нового года
Спасибо Марине за приятную эскизную разработку! Желаю творческих успехов, красивых идей! 10+++
Позитивный заказчик, приятно работать)))
Ответный отзыв
sirius76
Дмитрий 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов
$6
10 баллов
13 лет назад
Русская зима.
Милый рисунок, навевающий ностальгию:) Призовое место. Спасибо.