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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
13 лет назад
Спасибо Марине за приятную эскизную разработку! Желаю творческих успехов, красивых идей! 10+++
Ответный отзыв
Позитивный заказчик, приятно работать)))
$6
10 баллов
13 лет назад
Милый рисунок, навевающий ностальгию:) Призовое место. Спасибо.