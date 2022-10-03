marina_koch

Марина marina_koch

 
33 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Привет, я Марина) Активно увлекаюсь графическим дизайном с 2017 года, начинающий иллюстратор и художник. Создаю логотипы, иконки для сайтов и инстаграм, иллюстрации.

Портфолио

Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$5/час
от 3 часов
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$5/час
от 3 часов
нет рейтинга