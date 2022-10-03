Привет, я Марина) Активно увлекаюсь графическим дизайном с 2017 года, начинающий иллюстратор и художник. Создаю логотипы, иконки для сайтов и инстаграм, иллюстрации.
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Портфолио
- Dog16 просмотров
- Книжный магазин14 просмотров
- Imagination16 просмотров
- Производство мебели для сада12 просмотров
- Botanica, студия цветов6 просмотров
- "Просто" кафе здорового питания8 просмотров
- Иллюстрации11 просмотров
Иллюстрации и Рисунки
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$5/час
от 3 часов
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Логотипы и Знаки
нет отзывов
$5/час
от 3 часов
нет рейтинга