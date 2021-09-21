marina_mg

Марина marina_mg

 
25 летУкраина/Львов
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Озвучка на разных языках, саунддизайн, перевод, дубляж. К каждому проекту - кропотливо и с любовью!

Перевожу сказки, стихи, тексты песен и другие художественные произведения (русский-украинский, русский-английский, английский-русский, английский-украинский).

Создаю субтитры к видео, фильмам. Лучшая работа 

Создаю саунд-дизайн. Лучшая работа﻿

Озвучиваю видео, анимации, книги, аудио-гиды, знаю базовый инструментарий в Adobe Premiere Pro CC, Adobe Audition CC.

Готова к творческому, смелому и интересному сотрудничеству!

Примеры озвучки и саунддизайна по ссылке: Портфолио ﻿

Обращайтесь, всегда на связи!

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей