Нужен человек с хорошим разговорным английским, который имел опыт проведения собеседований / интервью. Важно, что бы вам нравилось общаться с людьми и вы были готовы проводить по 4-5 интервью в день. Будет предоставлено обучение и инструкция ...
Озвучка на разных языках, саунддизайн, перевод, дубляж. К каждому проекту - кропотливо и с любовью!
Перевожу сказки, стихи, тексты песен и другие художественные произведения (русский-украинский, русский-английский, английский-русский, английский-украинский).
Создаю субтитры к видео, фильмам. Лучшая работа
Создаю саунд-дизайн. Лучшая работа
Озвучиваю видео, анимации, книги, аудио-гиды, знаю базовый инструментарий в Adobe Premiere Pro CC, Adobe Audition CC.
Готова к творческому, смелому и интересному сотрудничеству!
Примеры озвучки и саунддизайна по ссылке: Портфолио
Обращайтесь, всегда на связи!
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- $50Подбор персонала (HR)1 заявкаЗакрыт2 года назад