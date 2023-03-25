marina_mir1990

фронтенд-разработчик, копирайтер, дизайнер

Я фронтенд-разработчик, копирайтер и дизайнер. Мне 32. Сейчас живу с семьей в Грузии. В сфере дизайна я работаю уже 10 лет, поэтому точно знаю как сделать правильный веб-дизайн, который облегчает жизнь людей. Работая со мной вы получаете полностью готовый проект. Создам сайт, который будет одновременно полностью функциональным и визуально привлекательным, как для вас, так и для вашей целевой аудитории.

Прикрепляю портфолио с моими работами:

Проект uber содержит различные разделы, кнопки и немного анимации. Проект содержит различные разделы, кнопки и анимацию

https://mirosh-marina.github.io/mirosh-marina.uber.github.io/

Проект Puls. В этом проекте при нажатии на кнопки появляется форма при заполнении которой происходит отправка письма с сайта на почту клиента с необходимыми данными пользователя. Реализована анимация слайдера с картинками, есть переключение между разделами: для фитнеса, для бега, для триатлона, озывы появляются снизу вверх, также есть карта с указанием адреса данной организации

https://mirosh-marina.github.io/puls/dist/

Сайт портфолио содержит информацию обо мне, ссылки на социальные сети и мои работы

https://mirosh-marina.github.io/porfolio/dist/

Сайт plumbing включает в себя 7 блоков + футер. Все кнопки функциональны. При нажатии на кнопку call now совершается звонок по номеру телефона компании, при нажатии на ссылку с адресом совершается переход в карты. на сайте выполнена небольшая анимация на основе css и jquery, есть слайдер с фото работами и форма обратной связи, при заполнении которой данные о пользователе уходят на эл.почту компании.

https://plumbingorheating.com/