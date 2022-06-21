Веб-дизайнер/Сайты под ключ

Сайты под ключ! Создаю не просто картинку, а рабочий инструмент.

Моя основная специализация :

Дизайн сайтов

Сайты-визитки, лендинги, корпоративные сайты, интернет-магазины.. Все проекты индивидуальны. В работе использую такие инструменты, как Фигму, Фотошоп.

Сайты "Под ключ": дизайн+верстка (на Тильде)

При необходимости могу сверстать сайт под ключ на платформе Тильда и подключить необходимый функционал.

За плечами имею обучение по СММ, копирайтингу. Если нужно, помогу с текстами, консультацией по продвижению сайта.

Аудит сайта:

Могу сделать бесплатный аудит сайта и рассказать почему рассказать почему нет продаж или маленькая посещаемость. Дам практические рекомендации по устранению ошибок.

Как я работаю:

- активно погружаюсь в ваш проект

- внимательно изучаю задачу, уточняю все детали, потому что не могу знать все

- прошу заполнить короткий бриф, который разрабатывала сама

- обозначаю сроки и бюджет

- получаю предоплату в размере 50%

Это необходимо, чтобы понимать всю решительность намерений заказчика. Есть конечно мошенники, которые исчезают при получении денег. Я нигде не прячусь, я есть во всех соцсетях. А также подтверждением будет банковская карта.

- приступаю к разработке, рисую первый экран и пару блоков, отправляю на согласование, чтобы понимать нравится дизайн или нет

- внесение правок и замечаний, если таковые имеются

- передаю исходники в удобном виде или верстаю макет на Тильде ( по вашему желанию)

- если все устраивает получаю оплату оставшиеся 50%

- ДАРЮ МЕСЯЦ ТЕХ.ПОДДЕРДКИ после сдачи проекта и ответы по всем вопросам

Прайс-лист:

﻿

- дизайн главной страницы (180$)

- дизайн внутренней страницы (25$)

- дизайн лендинга до 8 блоков (150$)

- дизайн+верстка главной страницы (210$)

- дизайн+верстка внутренних страниц (30$)

- дизайн+верстка лендинга (200$)

Это — типовые расценки на услуги. Все зависит от вашего проекта и объема работ.

Цена указана за дизайн с учетом адаптива (десктоп, планшет и смартфон).

Способы оплаты:

Принимается оплата га карту Сбербанка или кошелек Яндекс.Кошелек

Мои контакты:

Telegram: https://t.me/marisabel_kaa

Е-mail: [email protected]

Обо мне

Меня зовут Марина. По образованию дизайнер интерьеров. После университета работала в торговле, в оптовых продажах электрооборудования и строительных материалов. Имею большой опыт в продажах и все, что с этим связано. После второго декрета решила, что хочу развивать дальше свой творческий потенциал и заниматься тем чем нравится.

Люблю читать книги, смотреть фильмы, которые заставляют задумываться о смысле жизни. Занимаюсь фитнесом.

В людях ценю честность, уважение, порядочность, открытость.

Обожаю своих двоих сыновей и мужа.

﻿