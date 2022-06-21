Марина Аверина marinaaverinamarinaaverina
Сайты под ключ! Создаю не просто картинку, а рабочий инструмент.
Моя основная специализация :
Дизайн сайтов
Сайты-визитки, лендинги, корпоративные сайты, интернет-магазины.. Все проекты индивидуальны. В работе использую такие инструменты, как Фигму, Фотошоп.
Сайты "Под ключ": дизайн+верстка (на Тильде)
При необходимости могу сверстать сайт под ключ на платформе Тильда и подключить необходимый функционал.
За плечами имею обучение по СММ, копирайтингу. Если нужно, помогу с текстами, консультацией по продвижению сайта.
Аудит сайта:
Могу сделать бесплатный аудит сайта и рассказать почему рассказать почему нет продаж или маленькая посещаемость. Дам практические рекомендации по устранению ошибок.
Как я работаю:
- активно погружаюсь в ваш проект
- внимательно изучаю задачу, уточняю все детали, потому что не могу знать все
- прошу заполнить короткий бриф, который разрабатывала сама
- обозначаю сроки и бюджет
- получаю предоплату в размере 50%
Это необходимо, чтобы понимать всю решительность намерений заказчика. Есть конечно мошенники, которые исчезают при получении денег. Я нигде не прячусь, я есть во всех соцсетях. А также подтверждением будет банковская карта.
- приступаю к разработке, рисую первый экран и пару блоков, отправляю на согласование, чтобы понимать нравится дизайн или нет
- внесение правок и замечаний, если таковые имеются
- передаю исходники в удобном виде или верстаю макет на Тильде ( по вашему желанию)
- если все устраивает получаю оплату оставшиеся 50%
- ДАРЮ МЕСЯЦ ТЕХ.ПОДДЕРДКИ после сдачи проекта и ответы по всем вопросам
Прайс-лист:
- дизайн главной страницы (180$)
- дизайн внутренней страницы (25$)
- дизайн лендинга до 8 блоков (150$)
- дизайн+верстка главной страницы (210$)
- дизайн+верстка внутренних страниц (30$)
- дизайн+верстка лендинга (200$)
Это — типовые расценки на услуги. Все зависит от вашего проекта и объема работ.
Цена указана за дизайн с учетом адаптива (десктоп, планшет и смартфон).
Способы оплаты:
Принимается оплата га карту Сбербанка или кошелек Яндекс.Кошелек
Мои контакты:
Telegram: https://t.me/marisabel_kaa
Е-mail: [email protected]
Обо мнеМеня зовут Марина. По образованию дизайнер интерьеров. После университета работала в торговле, в оптовых продажах электрооборудования и строительных материалов. Имею большой опыт в продажах и все, что с этим связано. После второго декрета решила, что хочу развивать дальше свой творческий потенциал и заниматься тем чем нравится.
Люблю читать книги, смотреть фильмы, которые заставляют задумываться о смысле жизни. Занимаюсь фитнесом.
В людях ценю честность, уважение, порядочность, открытость.
Обожаю своих двоих сыновей и мужа.
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