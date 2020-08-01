marinabelchuk

Марина Бельчук marinabelchukmarinabelchuk
27 летБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Химичу, но не в лаборатории, а над символами и текстами!
Инициативный исполнитель, не боящийся кусающихся дедлайнов. Точно в срок, качественно и грамотно напишу, обработаю и переведу тексты любой сложности и специфики. Моя специализация? Конечно, расскажу, внимайте:
- высокоуровневый рерайтинг;
- продающий копирайтинг;
- качественная, удобная для чтения и понимания транскрибация (скорость печати - 410 символов в минуту);
- превращаю непонятные немецкие, польские, украинские наборы слов в максимально ясные русские.
О цене всегда можно договориться, я тот ещё дипломат. Готова брать тестовые задания.
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