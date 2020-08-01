marinabelchuk

Химичу, но не в лаборатории, а над символами и текстами!

Инициативный исполнитель, не боящийся кусающихся дедлайнов. Точно в срок, качественно и грамотно напишу, обработаю и переведу тексты любой сложности и специфики. Моя специализация? Конечно, расскажу, внимайте:

- высокоуровневый рерайтинг;

- продающий копирайтинг;

- качественная, удобная для чтения и понимания транскрибация (скорость печати - 410 символов в минуту);

- превращаю непонятные немецкие, польские, украинские наборы слов в максимально ясные русские.

О цене всегда можно договориться, я тот ещё дипломат. Готова брать тестовые задания.