Озвучка роликов/релкамы/аудиокниг/сюжетов; написание сочинений по русскому языку и литературе

Работаю журналистом с 2018 года: тв-корреспондент, специалист пресс-службы, продюсер канала "Белгород 24"

Озвучу ваш текст в короткие сроки.

Мои преимущества:

1. Оперативность

2. Качественная запись и сведение

3. Подстроюсь под любую задачу

Кроме того, более 10 лет занимаюсь написанием сочинений и творческих работ. С удовольствием помогу вам в этом!

Пишите, звоните: 8-962-309-63-31

Пример аудио-записи: https://cloud.mail.ru/public/WdNr/mi8J9ytma

Пример тв-программы: https://cloud.mail.ru/public/3XYw/yDhhkpaUp