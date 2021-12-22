Озвучка роликов/релкамы/аудиокниг/сюжетов; написание сочинений по русскому языку и литературе
Работаю журналистом с 2018 года: тв-корреспондент, специалист пресс-службы, продюсер канала "Белгород 24"
Озвучу ваш текст в короткие сроки.
Мои преимущества:
1. Оперативность
2. Качественная запись и сведение
3. Подстроюсь под любую задачу
Кроме того, более 10 лет занимаюсь написанием сочинений и творческих работ. С удовольствием помогу вам в этом!
Пишите, звоните: 8-962-309-63-31
Пример аудио-записи: https://cloud.mail.ru/public/WdNr/mi8J9ytma
Пример тв-программы: https://cloud.mail.ru/public/3XYw/yDhhkpaUp
Действие аккаунта приостановлено!
Озвучивание
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Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$6/час
от $6от 1 дня
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