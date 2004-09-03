Ваш надёжный фрилансер

Добро пожаловать на мой аккаунт! Меня зовут Мария!

У меня большой опыт в выполнении заказов, делаю всё качественно. Владею в совершенстве русским, украинским и болгарским языками. Заказ будет выполнен в кратчайшие сроки. Также пишу отзывы, коментарии в соц.сетях.

Я ответственно отношусь к выполнению заказа, так что можете на меня положиться .

Рада буду с вами сотрудничать!