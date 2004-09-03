marine64

Мария marine64

 
20 лет
год на фриланс-бирже
Была
3 месяца назад
Ваш надёжный фрилансер

Добро пожаловать на мой аккаунт! Меня зовут Мария!

У меня большой опыт в выполнении заказов, делаю всё качественно. Владею в совершенстве русским, украинским и болгарским языками. Заказ будет выполнен в кратчайшие сроки. Также пишу отзывы, коментарии в соц.сетях.

Я ответственно отношусь к выполнению заказа, так что можете на меня положиться .

Рада буду с вами сотрудничать!

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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1277
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
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Написание отзывов
Швидко та якісно виконане завдання
В этом приложении можно найти новое знакомство, и хорошо провести время
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