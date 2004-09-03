Ваш надёжный фрилансер
Добро пожаловать на мой аккаунт! Меня зовут Мария!
У меня большой опыт в выполнении заказов, делаю всё качественно. Владею в совершенстве русским, украинским и болгарским языками. Заказ будет выполнен в кратчайшие сроки. Также пишу отзывы, коментарии в соц.сетях.
Я ответственно отношусь к выполнению заказа, так что можете на меня положиться .
Рада буду с вами сотрудничать!
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1277
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
год назад
Написание отзывов
Швидко та якісно виконане завдання
Ответный отзыв
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