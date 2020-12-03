Веб дизайн/Верстка сайтов
Меня зовут Марианна, я сертифицированный специалист верстки сайтов на онлайн-конструкторе Тильда. Так же имею навыки дизайна, верстаю в 80% в нулевом блоке. При желании можно сделать шаблонный сайт.
Адаптирую Ваш сайт под все возможные разрешения, при надобности подключу домен, а так же приём заявок на Вашу личную почту.
Ко всем работам подхожу с ответственностью и делаю каждый проект на все 100%. Быстро и качественно создам для вас Лендинг или же многостраничный сайт.
Всегда рада взяться за новый проект, поэтому с нетерпением жду Ваших предложений.
Личный сайт: http://marinklvalanding.tilda.ws
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Портфолио
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