Занимаюсь рерайтом и копирайтом. Отлично владею слогом. Имею возможность работать в любое время суток.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Гостиница "Охтинская".168 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
15 лет назад
Отличная работа, легкий слог, который я отметил в резюме Марии и в дальнейших ее работах характеризует ее как профессионального копирайтера.
Ответный отзыв
Иван отличный заказчик! Проявлял лояльность и понимание. Профессиональный, ответственный. Сотрудничество с ним оставило приятные впечатления.