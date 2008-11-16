mariuana

Мария Добышева mariuana

 
47 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

Занимаюсь рерайтом и копирайтом. Отлично владею слогом. Имею возможность работать в любое время суток.

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Отзывы заказчиков
Osho_ru
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов(-1)
$20
10 баллов
15 лет назад
Нужны статьи для женского портала
Отличная работа, легкий слог, который я отметил в резюме Марии и в дальнейших ее работах характеризует ее как профессионального копирайтера.
Иван отличный заказчик! Проявлял лояльность и понимание. Профессиональный, ответственный. Сотрудничество с ним оставило приятные впечатления.
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