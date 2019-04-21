Веб Дизайнер принимаю заказы на дизайн сайтов. Работаю в Adobe Photoshop
Все проекты «ручной работы» (никаких шаблонов в дизайне)
Уникальный дизайн любой сложности с чистого листа - PSD
Редизайн
Дизайн Landing Page
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$90
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Портфолио
- Дизайн Жилого Комплекса133 просмотра
- Landing Page биологически активные добавки144 просмотра
- Presentation of the residential complex118 просмотров
- Sport bike112 просмотров
- Online store sports goods110 просмотров
- Проектирование гостиниц135 просмотров
- Сайт для пиццерии168 просмотров
- Торты на заказ140 просмотров
- Сайт медицинской техники120 просмотров
- Сайт Агенства Недвижимости139 просмотров
Отзывы заказчиков
$94
10 баллов
5 лет назад
Спасибо за отличную работу. Все выполнила в срок, и быстро поняла тематику. Рекомендую.
Ответный отзыв
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Дизайн сайтов
1 отзыв
$8/час
от $8от 4 часов
нет рейтинга