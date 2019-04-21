mariwka0804

Климанова Марина mariwka0804

 
34 годаРоссия/Пятигорск
6 лет на фриланс-бирже
Была
год назад

Веб Дизайнер принимаю заказы на дизайн сайтов. Работаю в Adobe Photoshop 

Все проекты «ручной работы» (никаких шаблонов в дизайне) 

Уникальный дизайн любой сложности с чистого листа - PSD 

Редизайн 

Дизайн Landing Page

Дизайн лендингаДизайн сайтаPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$90
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
novostroyki
Кубышев 
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$94
10 баллов
5 лет назад
Дизайн Лендинга
Спасибо за отличную работу. Все выполнила в срок, и быстро поняла тематику. Рекомендую.
Оплата еще не поступила, жду
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
$8/час
от $8от 4 часов
нет рейтинга