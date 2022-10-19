Дизайн и верстка сайтов на Тильде под ключ

Разрабатываю не просто красивый сайт, а сайт, который решает конкретную задачу вашего клиента - помогает понять его "болевые" точки и с помощью ваших услуг их закрыть, тем самым увеличив вашу прибыль.

‍Что входит в мою работу:

1. Анализ ниши бизнеса и конкурентов.

2. Разработка структуры сайта.

3. Дизайн сайта.

4. Адаптивная верстка для корректного отображения сайта на различных устройствах. Вёрстку осуществляю на конструкторе Тильда.

5. При необходимости пишу текст и осуществляю все необходимые подключения к сайту.