Дизайн и верстка сайтов на Тильде под ключ
Разрабатываю не просто красивый сайт, а сайт, который решает конкретную задачу вашего клиента - помогает понять его "болевые" точки и с помощью ваших услуг их закрыть, тем самым увеличив вашу прибыль.
Что входит в мою работу:
1. Анализ ниши бизнеса и конкурентов.
2. Разработка структуры сайта.
3. Дизайн сайта.
4. Адаптивная верстка для корректного отображения сайта на различных устройствах. Вёрстку осуществляю на конструкторе Тильда.
5. При необходимости пишу текст и осуществляю все необходимые подключения к сайту.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Сайт для продажи услуг по ремонту29 просмотров