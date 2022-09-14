markero4ek

Занимаюсь настройкой контекстной и таргетированной рекламы.
Закрываю проекты со свой стороны под ключ, дополнительно может потребоваться разработчик(для внедрения кода или необходимого модуля на сайт) и дизайнер(если нужно разработать креативы).
Настраиваю такие виды кампаний в Google ADS:
Поисковые
Торговые, как обычные так и SMART
Контекстно-медийная сеть
Местные кампании
Видео-кампании для YouTube
Кампании для продвижения приложений
Дополнительно настраиваю аккаунты Merchant Center, Google Tag Manager, Google Analytics.
Также настраиваю отслеживание целей с помощью GTM и все нужные связи между аккаунтами с сбором статистики для обучения рекламных кампаний.
Проверю ваши аккаунты на наличие ошибок и также дам рекомендации, либо исправлю все лично.
В Таргетированную рекламу входит как поднятие постов через Inst, так и полноценный углубленный запуск рекламных кампаний в Facebook ADS.
Сюда входят:
Кампании нацелены на получение продаж с сайта(цель конверсии)
Кампании нацелены на охват(поднятие бренда, привлечение людей на сайт, страницу фб или инст, поиск сотрудников)
Кампании нацелены на переписки(сбор лидов с помощью переписок и настройка автоответов)
Кампании нацелены на вовлеченность(активность определенного поста или страницы, лайки, репосты)
И также другие маркетинговые цели которые вам необходимы.