markero4ek

Настройка Контекстной рекламы в Ads

Занимаюсь настройкой контекстной и таргетированной рекламы.

Закрываю проекты со свой стороны под ключ, дополнительно может потребоваться разработчик(для внедрения кода или необходимого модуля на сайт) и дизайнер(если нужно разработать креативы).

Настраиваю такие виды кампаний в Google ADS:

Поисковые

Торговые, как обычные так и SMART

Контекстно-медийная сеть

Местные кампании

Видео-кампании для YouTube

Кампании для продвижения приложений

Дополнительно настраиваю аккаунты Merchant Center, Google Tag Manager, Google Analytics.

Также настраиваю отслеживание целей с помощью GTM и все нужные связи между аккаунтами с сбором статистики для обучения рекламных кампаний.

Проверю ваши аккаунты на наличие ошибок и также дам рекомендации, либо исправлю все лично.

В Таргетированную рекламу входит как поднятие постов через Inst, так и полноценный углубленный запуск рекламных кампаний в Facebook ADS.

Сюда входят:

Кампании нацелены на получение продаж с сайта(цель конверсии)

Кампании нацелены на охват(поднятие бренда, привлечение людей на сайт, страницу фб или инст, поиск сотрудников)

Кампании нацелены на переписки(сбор лидов с помощью переписок и настройка автоответов)

Кампании нацелены на вовлеченность(активность определенного поста или страницы, лайки, репосты)

И также другие маркетинговые цели которые вам необходимы.