markersos123987

Визуализация
Здравствуйте, занимаюсь визуализацией интерьера и экстерьера
- Работа в программах Autocad, Revit, Photoshop, lumion
- Разработка планировочных решений жилых и коммерческих помещений (функциональных зон, расположение мебели)
- Умение читать и грамотно оформлять чертежи, строить по ним 3D-моделию в соответствии с техническим заданием;
- Создание двухмерных технических чертежей (DWG) в AutoCAD Revit
- Подборка качественных текстур, фотореалистичная визуализация;
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