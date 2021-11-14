markersos123987

Вероника markersos123987

 
24 года
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Визуализация

Здравствуйте, занимаюсь визуализацией интерьера и экстерьера

  • Работа в программах Autocad, Revit, Photoshop, lumion
  • Разработка планировочных решений жилых и коммерческих помещений (функциональных зон, расположение мебели)
  • Умение читать и грамотно оформлять чертежи, строить по ним 3D-моделию в соответствии с техническим заданием;
  • Создание двухмерных технических чертежей (DWG) в AutoCAD Revit
  • Подборка качественных текстур, фотореалистичная визуализация;