markgraydev

Владимиров Марк markgraydev

 
27 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Web-разработка.
  • HTML5, CSS3, Bootstrap, JS.
  • Блочная фиксированная/адаптивная верстка.
Контакты:Оплата осуществляется одним из удобных способов:
  • WebMoney (WMZ, WMR).
  • Яндекс. Деньги.
  • Qiwi
JavascriptHTMLBootstrap
Отзывы заказчиков
iiwanc
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Доделать программу
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
xoka2
Роман 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Добавить картинку на сайт
С Марком работать одно удовольствие! Не стал требовать техзадание на 10 листах для несложной работы. По пути бонусом подправил некоторые баги на сайте, за это отдельное спасибо! Рекомендую!
Требования были поставлены правильно, что повлияло на скорость выполнения работы. Постоянно в сети. Сотрудничеством доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
zenw
31 годКазахстан
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Внести небольшие правки в сайт на Wordpress
Работу выполнил качественно и быстро, ошибок нет, неплохо разбирается в верстке) Результатом доволен. Спасибо за работу!
Задание было прикреплено подробным описанием, быстрая проверка работы и своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
vagrand
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
8 баллов
8 лет назад
Сверстать макет на bootstrap
Честный человек
Было приятно работать. Рекомендую.
Ответный отзыв