markgraydev

Web-разработка.
- HTML5, CSS3, Bootstrap, JS.
- Блочная фиксированная/адаптивная верстка.
- WebMoney (WMZ, WMR).
- Яндекс. Деньги.
- Qiwi
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
8 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$1
10 баллов
8 лет назад
С Марком работать одно удовольствие! Не стал требовать техзадание на 10 листах для несложной работы. По пути бонусом подправил некоторые баги на сайте, за это отдельное спасибо! Рекомендую!
Ответный отзыв
Требования были поставлены правильно, что повлияло на скорость выполнения работы. Постоянно в сети. Сотрудничеством доволен. Рекомендую.
$10
10 баллов
8 лет назад
Работу выполнил качественно и быстро, ошибок нет, неплохо разбирается в верстке) Результатом доволен. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Задание было прикреплено подробным описанием, быстрая проверка работы и своевременная оплата. Рекомендую.
$40
8 баллов
8 лет назад
Честный человек
Ответный отзыв
Было приятно работать. Рекомендую.