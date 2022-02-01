Ивано Мараховский markhovskiy_ivanmarkhovskiy_ivan
24 годаРоссия/Иваново
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Работаю в сфере видео монтажа и motion design.
Положительные стороны:
- Обучаемость;
- Ответственность;
- Коммуникабельность;
- Креативность;
- Небольшой опыт работы в сфере
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Интро для репортажного проекта51 просмотр
- Реклама туристического агентства "Зеленый чемодан"47 просмотров
- Видео для детской передачи "Соколов Егор"56 просмотров
- Видеопрезентация студии дизайна Davinci55 просмотров