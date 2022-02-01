markhovskiy_ivan

Ивано Мараховский markhovskiy_ivan

 
24 годаРоссия/Иваново
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Работаю в сфере видео монтажа и motion design.

Положительные стороны:

  • Обучаемость;
  • Ответственность;
  • Коммуникабельность;
  • Креативность;
Отрицательные стороны:

  • Небольшой опыт работы в сфере