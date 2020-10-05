Не пытайся изменить то, что предначертано.
Отлично разбираюсь в сфере Интернет-Магазинов и продающих страниц.
Владею опытом работы как минимум в 10 различных CMS.
§ CMS - OpenCart/OCStore, WordPress, MODx, PrestaShop, Shopify, Joomla, DataLife Engine, Bitrix из основных...
§ Framework - Laravel, Yii, Yii2
§ Языки - PHP, CSS, HTML, Java
Обращайтесь, проконсультирую при надобности в любом вопросе касательно сайтов.
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$10
2 балла
3 года назад
Оказался кидалой. Взял деньги, покормил завтраками и пропал.
$35
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!