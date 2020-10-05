markluprin

Марк markluprin

 
30 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Не пытайся изменить то, что предначертано.

Отлично разбираюсь в сфере Интернет-Магазинов и продающих страниц.

Владею опытом работы как минимум в 10 различных CMS.

§ CMS - OpenCart/OCStore, WordPress, MODx, PrestaShop, Shopify, Joomla, DataLife Engine, Bitrix из основных...

§ Framework - Laravel, Yii, Yii2

§ Языки - PHP, CSS, HTML, Java

Обращайтесь, проконсультирую при надобности в любом вопросе касательно сайтов.

PHPWordPressOpenCartLaravelHTMLCSSJoomlaMODXPrestashop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Ye-riia
48 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
22 отзыва
$10
2 балла
3 года назад
Доработать js скрипт
Оказался кидалой. Взял деньги, покормил завтраками и пропал.
venky
35 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$35
10 баллов
3 года назад
Дизайн для форума по PSD сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!