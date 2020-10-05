Не пытайся изменить то, что предначертано.

Отлично разбираюсь в сфере Интернет-Магазинов и продающих страниц.

Владею опытом работы как минимум в 10 различных CMS.

§ CMS - OpenCart/OCStore, WordPress, MODx, PrestaShop, Shopify, Joomla, DataLife Engine, Bitrix из основных...

§ Framework - Laravel, Yii, Yii2

§ Языки - PHP, CSS, HTML, Java

Обращайтесь, проконсультирую при надобности в любом вопросе касательно сайтов.