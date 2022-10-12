UI/UX та графічний дизайнер

Привіт👋

Мене звати Марк, я UI/UX та графічний дизайнер з 4-річним досвідом роботи. Люблю креативити, створювати сучасні, привабливі сайти, та звісно ж ті, що продають — тобто приносять моєму клієнтові прибуток.

Я перфекціоніст, але не той, що відкладає все на потім, тому що боїться наробити помилок, а той, який хоче, щоб клієнт завжди був задоволений результатом

Я готовий провести ваш проект через увесь дизайн-процес: від аналізу ринку до підбору кольорів/шрифтів, до прототипів/макетів, і врешті решт до готового дизайну, зручного у користуванні. Моя головна мета полягає в тому, щоб забезпечити високу якість роботи, відмінний сервіс і дати моїм клієнтам спокій, що я забезпечу їм найкращий продукт.

Навіть якщо ви не впевнені, чого саме хочете, я сповнений ентузіазму та ідей. З моєю допомогою ви завжди зможете знайти цікаві рішення для свого проекту, використовуючи останні тренди дизайну. Разом ми точно досягнемо найкращого результату!

Попрацюємо?